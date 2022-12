Fahrbahnsanierung in Kempen Straße Königshütte bald wieder frei

Die seit Monaten gesperrte Straße Königshütte (K 23) in Kempen wird voraussichtlich am Dienstag, 20. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte der Kreis Viersen am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Seit August ist die Straße zwischen Hülser Straße (B 509) und Kempener Landstraße (K 15) gesperrt. Hintergrund ist die Erneuerung der Kreisstraße im zweiten Bauabschnitt. Der Kreis Viersen war zunächst von einer Bauzeit von drei Monaten ausgegangen, hatte im August aber auch schon mitgeteilt, dass es unter Umständen durch witterungsbedingte Verzögerungen länger dauern könnte. Neben der Erneuerung der etwa anderthalb Kilometer langen Fahrbahn stand auch die Sanierung der Straßenentwässerung an.