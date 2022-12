Angeklagte aus Grefrath Missbrauchsprozess: Angeklagte bestreiten weiter alle Tatvorwürfe

Die weibliche Angeklagte hatte zum Verhandlungsauftakt zur Sache ausgesagt und erklärt, dass es keinen sexuellen Missbrauch gegeben habe. Der Junge habe lediglich einmal in der Grefrather Wohnung, in der die heute 31-Jährige damals zusammen mit dem ein Jahr älteren Beschuldigten lebte, übernachtet. Dort sei aber „rein gar nichts“ passiert. Ihr früherer, mitangeklagter Lebensgefährte bestätigte nach ihrer Aussage diese Version der Ereignisse. Beide Beschuldigte bestreiten auch weiterhin die ihnen vorgeworfenen Taten. Der heute 21-jährige bleibt hingegen bei seinen Vorwürfen. Er sagte zum Prozessauftakt im Zeugenstand aus, dass er von dem ehemaligen Paar sexuell missbraucht worden sei. Zum Hintergrund: Der junge Mann kam vor gut zehn Jahren in eine Pflegefamilie. Die weibliche Beschuldigte ist das leibliche Kind dieser Pflegeeltern.