Hilfe bei Kälte in Kempen Wärmestube ist für Obdachlose offen

In Kempen steht obdachlosen Menschen die Notschlafstelle, die auch Wärmestube genannt wird, an der Kleinbahnstraße zur Verfügung. 24 Stunden am Tag geöffnet, bietet sie sowohl tagsüber als auch während der Nacht Menschen, die auf der Straße leben, Unterkunft. Dort finden Männer und Frauen nicht nur einen Platz zum Schlafen, sondern sie haben auch die Möglichkeit, ihre Wäsche zu waschen. Es gibt einen Gemeinschaftsraum mit Bücherregal und Fernsehgerät. Die Besucher können eine Sozialberatung in Anspruch nehmen oder einen Arzt kontaktieren. Als Ansprechpartner vor Ort fungiert ein städtischer Mitarbeiter, der auch ein Stück weit Sozialarbeit leistet. Wer die Wärmestube nutzen möchte, muss sich vorher beim städtischen Ordnungsamt melden, wo die Personalien des Betreffenden aufgenommen werden. In Notfällen wie einem unvorhersehbaren Kälteeinbruch am Abend entfällt dieses Prozedere. Dann bietet die Stadt sofortige unbürokratische Hilfe an. Falls dies jemand ausdrücklich verweigere, sei das grundsätzlich zu akzeptieren, denn: „Es gibt keine Zwangsmaßnahmen“, sagt die Fachfrau. „Dann muss man das akzeptieren.“ Unbedingt handeln sollte man aber dann, wenn eine Person vor allem in den Abendstunden offensichtlich alkoholisiert oder nicht mehr ansprechbar sei. „Dann sollte man die Polizei holen“, sagt sie mit Nachdruck. Damit sich so ein Unglück wie im Februar 2021 in Kempen nicht wiederholt.