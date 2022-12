Hilfe bei der Berufsorientierung Thomaeum in Kempen kooperiert mit der Hochschule Niederrhein

Die Hochschule Niederrhein und das städtische Gymnasium Thomaeum in Kempen wollen künftig enger zusammenarbeiten, wenn es um die Berufsorientierung von Schülern geht. Das teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Was kommt nach dem Schulabschluss? Diese Frage stellen sich viele Schüler, wenn sie die Schule verlassen. Um die Schüler dabei zu unterstützen, die für sie passende Berufsrichtung zu finden, haben die Hochschule und das Thomaeum nun am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das Ziel: Jugendliche für ein Studium an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften zu begeistern und bei der Berufsorientierung zu unterstützen. Ein wichtiger Baustein dabei: der Austausch zwischen Lehrern und Professoren.