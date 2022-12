Denkmal soll 2023 saniert werden Tönisberger Mühle ohne Flügel

Langsam schwebt Flügel Nummer 2 am Haken des Krans nach unten, in Richtung Erde. Dort liegt schon der erste Flügel, den die Mitarbeiter der Firma Klinkenberg Bedachungen, Zimmerei und Bauelemente auf dem völlig vereisten Feld abgelegt haben. Die Männer tragen Handschuhe, es ist lausekalt an diesem Donnerstagmorgen in Tönisberg. Doch für die Fachleute ist die Arbeit an der Mühle eine Herzensangelegenheit, wie Chef Martin Klinkenberg erklärt: „Ich bin Ur-Tönisberger, bin mit der Mühle aufgewachsen. Sie ist unser Wahrzeichen, sie steht für das ganze Dorf.“ Mit Zimmerermeister Stefan Wolter und weiteren Mitarbeitern ist er nun damit beschäftigt, diesem Wahrzeichen die Flügel abzunehmen, um sie später auf den Hänger zu befördern und dann sicher einzulagern, bis sie irgendwann wieder oben am Mühlenkasten aufgehängt werden können.