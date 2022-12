Angebot für alleinstehende Grefrather Helfer für „Abend der leuchtenden Augen“ gesucht

Berdibey hatte seinerzeit die Idee zu dem „Abend der leuchtenden Augen“, um gerade alleinstehenden Menschen am Heiligen Abend eine Freude zu machen. Für dieses Jahr ist das mobile Angebot mit leckerem Essen und Geschenken alles soweit vorbereitet, es fehlen nur noch Fahrer, die an dem Datum ein wenig Zeit für eine gute Tat haben. In der Praxis wird es am Heiligen Abend so aussehen, dass der Grefrather Caterer das Essen, aufgeteilt auf die jeweiligen Portionen, im Cyriakushaus anliefern wird. Dort befinden sich zu diesem Zeitpunkt auch die weihnachtlich verpackten Geschenke für die Alleinstehenden, die Berdibey vorab eingekauft und eingepackt hat. Wobei es ihr wie immer ganz wichtig ist, dass sie alles in Grefrath einkauft, um den Handel vor Ort zu unterstützen. Die Helfer fahren Essen und Geschenke dann aus.