Junge Musiker auf der Bühne Schüler geben Weihnachtskonzert am Thomaeum in Kempen

Neben der Klassik durfte auch „Rudolph, the red-nosed reindeer“ (Rudolph, das Rentier mit der roten Nase) nicht fehlen, vorgetragen von Annabel Fässler und Clara Knuppertz. Zwölf Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 bildeten einen Chor, um zwei schöne Winterlieder vorzutragen. Einen besonderen Höhepunkt konnten die Zuhörer erleben, als die erst elfjährige Linh Vu am Klavier eine Filmmusik von Ludovico Einaudi vortrug: „Nuvole Bianche“ (Weiße Wolke). Dafür gab es langanhaltenden Applaus. Hoffnung in dieser Zeit trat aus dem Musikvortrag von Marie Sieber (Cello) und Kezia Körner (Violine) hervor. Sie suchten sich Stücke von einem ukrainischen und einen russischen Komponisten aus, nämlich von Leontovych und Tschaikowsky.