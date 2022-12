Einsatz in Grefrath Photovoltaik-Anlage in Brand geraten

Sämtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath wurden am gestrigen Dienstag gegen 11.50 Uhr über die Sirene und über die digitalen Funkmeldeempfänger alarmiert. Von einem Gewerbeobjekt an der Viersener Straße wurde ein Dachstuhlbrand gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden einen Brand in der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach einer Schreinerei vor. Unmittelbar wurden die Gemeindewerke Grefrath informiert, die die Anlage kurzfristig vom Stromnetz nahm. Auch die einzelnen Module wurden voneinander getrennt. Das Feuer wurde gelöscht. Neun Löschfahrzeuge, 29 Einsatzkräfte, ein Rettungswagen, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug und die Polizei waren vor Ort. Dieser Aufwand ist begründet, weil bei der Alarmierung das Stichwort „Dachstuhlbrand“ genannt wurde. Das teilte die Grefrather Feuerwehr am Dienstagmittag mit. Einige Einsatzkräfte fuhren deshalb bald wieder die jeweiligen Gerätehäuser an. In Deutschland seien über 1,5 Millionen PV-Anlagen im Einsatz. Brände bei diesen Anlagen machten 0,014 Prozent aller Brände aus, meldet die Energie-Serviceseite efahrer.chip.de.