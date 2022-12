Missbrauch in der Katholischen Kirche Vorwürfe auch gegen Papst Johannes Paul II.

Nun aber will der niederländische Journalist Ekke Overbeek „felsenfeste Beweise“ gefunden haben, die das Glaubensvorbild vollends ins Zwielicht rücken könnten. In Vorabberichten für mehrere Medien erklärte der Autor am Wochenende, Karol Wojtyla habe als Erzbischof von Krakau dazu beigetragen, Missbrauchsfälle in den Reihen der Kirche zu vertuschen. In Dokumenten fänden sich Informationen zu konkreten Fällen, in denen Wojtyla wissentlich Missbrauchspriester in andere Bistümer versetzt habe. Selbst verurteilten Tätern sei erlaubt worden, in anderen Diözesen weiterzuarbeiten.