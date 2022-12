Urteil in Heidelberg Haftstrafe gegen Rugby-Trainer wegen Kindesmissbrauchs

Noch vor dem Verlesen der Anklage hatte das Gericht Anfang des Monats die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft warf dem 48-Jährigen vor, „in mehreren Fällen ihm anvertraute Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen in seinem Beisein aufgefordert und in einem Fall sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen“ zu haben. Das Strafmaß bei Kindesmissbrauch liegt bei bis zu 15 Jahren.