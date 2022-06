Pandemie im Kreis Viersen : Drei Tote nach Corona-Infektion

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind erneut drei Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Dabei handelt es sich nach Angaben des Kreises Viersen um einen 54-Jährigen aus Brüggen sowie eine 94-Jährige und eine 92-Jährige aus Viersen.

Der Kreis Viersen teilt derzeit die Zahl der Neuinfektionen nur noch einmal wöchentlich mit. Seit Donnerstag, 2. Juni, wurden dem Kreis 1340 neue Corona-Fälle bekannt, davon 181 in Willich, 131 in Kempen, 91 in Tönisvorst und 70 in Grefrath.