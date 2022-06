Vorverkauf für die Spielzeit 2022/23 beginnt bald : Viele Gäste in der Kempener Kulturszene

Ingrid Kühne wird mit ihrem Programm „Von Liebe allein wird auch keiner satt!“ zu Gast in Kempen sein. Foto: Heidrun Jasper

Kempen Das Kulturamt der Stadt Kempen stellte das Programm für die neue Spielzeit vor. Ab 18. Juni können die Abonnements für die Sparten Jazz, Weltmusik, Comedy und Kabarett sowie Kultur für Kinder im Vorverkauf erworben werden.

Ein vom Kempener Grafiker Jürgen „Moses“ Pankarz eigens entworfenes Plakat für den Start der diesjährigen Kultursaison bringt es auf den Punkt: „Vorhang auf für Kempens Kultur! Unsere Abos sind zurück!“, heißt es da schwungvoll. Die passende Illustration zeigt einen großen, roten Vorhang, der sich gerade öffnet und bereits einen Blick auf die Kempener Stadtansicht freigibt. Hier tummeln sich Vertreter der verschiedenen Kulturreihen.

Denn das ist nach dem Unbill der Corona-Zeit nun wirklich die gute Nachricht, die Martin Klapheck vom Kempener Kulturamt bei der Vorstellung des städtischen Kulturprogramms für die kommende Saison im Rokokosaal verkünden konnte: Am Samstag, 18. Juni, startet um 11 Uhr wieder der Vorverkauf für die Abos in den Sparten Jazz, Weltmusik, Comedy und Kabarett sowie Knallbunt – Kultur für Kinder. Zwei Spielzeiten lang war dies wegen Corona nicht möglich gewesen. Die Verantwortlichen konnten lediglich auf Sicht fahren, da die Pandemie alle Planungen mächtig durcheinander wirbelte. Es gab verkürzte Doppelaufführungen an einem Abend – schon wegen der Abstandsregeln. Man versuchte Künstler, deren Auftritt ausgefallen war, in Nachholterminen erneut zu verpflichten, was teilweise erst in der darauf folgenden Saison möglich wurde.

Info Abonnements gehen in den Vorverkauf Start Vorverkauf Samstag, 18. Juni, 11 Uhr, an der Kasse im Kulturforum Franziskanerkloster an der Burgstraße 19 in Kempen, per Telefon erreichbar unter 02152 917 4120 oder auch per E-Mail an kartenverkauf@kempen.de. Mehr Infos in Kürze unter www.kempen.de › Kultur & Bildung.

Jetzt aber wollen es die Verantwortlichen wieder wagen, in den Aboverkauf zu gehen. Aktuell werden die Inhaber der Abonnements für die städtischen Reihen angeschrieben. Sie können entscheiden, ob sie ihr Abo beibehalten oder aufgeben wollen. Am 18. Juni steht dann genau fest, wie viele Abos für die Saison 2022/23 in den Verkauf gehen werden. Dabei zählt – ganz analog – die Reihenfolge des persönlichen Erscheinens vor Ort.

Christoph Reuter, Pianist von Eckhard von Hirschhausen, beschließt die Comedy&Kabarett-Serie. Foto: Agentur/Sven Lorenz

Ob es genau so lange Schlangen wie vor Jahren geben wird, daran zweifelt Martin Klapheck allerdings. Erfahrungsgemäß gäbe es – außer bei Comedy und Kabarett – auch immer noch genügend freie Abo-Plätze. Eine Reservierung von Abos sei aber auch schriftlich, per E-Mail oder Telefon möglich.

Die Preise sind stabil geblieben, nur bei Comedy und Kabarett gab es eine Preiserhöhung, die im Abo 24 Euro beträgt. Und noch eine Änderung sollten sich Interessierte vermerken: Einzelkarten zu den Veranstaltungen gehen grundsätzlich erst einen Monat vor der Vorstellung in den Verkauf. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, um „im Fall der Fälle“ flexibler zu bleiben, betonte Martin Klapheck, etwa falls Besucherzahlen wieder reduziert werden müssten.

Deutsch-lianesische Klänge gibt es von der Grupee „Masaa“ Sänger Rabih Lahoud (2. v.re.) zu hören. Foto: Stadt Neuss

Der Mär, dass es für die Reihe Comedy und Kabarett grundsätzlich keine freien Abos mehr gebe, möchte Bettina Klapheck vom Kulturamt gerne einmal widersprechen. Es gäbe immer wieder Kündigungen, betont sie, auch wenn die Veranstaltungen im Kulturforum in St. Hubert zu den beliebtesten und oft ausgebuchten Terminen der Kulturreihe zählen. Und Einzelkarten würden grundsätzlich zurückbehalten, so dass es auch da immer wieder die Chance gebe, eine Veranstaltung zu besuchen.

Die beliebte Sitzordnung an Tischen im Forum werde es in dieser Saison leider noch nicht wieder geben. „Wir bleiben aus Sicherheitsgründen bei den Stuhlreihen“, erläutert Bettina Klapheck. Acht Gäste zählt diese Reihe, die traditionell immer an einem Montag und dem folgenden Dienstag stattfindet. Sie startet am 26. September mit Ingrid Kühne und ihrem Programm „Von Liebe allein wird auch keiner satt!“ und endet am 22. Mai 2023 mit Christoph Reuter, dem preisgekrönten Berliner Kabarettisten und Pianisten von Eckhard von Hirschhausen.

Das Abonnement „Knallbunt für Kinder“ umfasst wieder drei Theaterstücke und ein Familienkonzert nach Wahl aus der Reihe Kempen Klassik. Kulturamtsmitarbeiterin Miriam Pankarz schwärmt von den drei Puppentheaterstücken. Rotkäppchen, Räuber Hotzenplotz und Lunaris versprechen beste Unterhaltung für Kinder, die übrigens auch von vielen Grundschulen an Vormittagen angesehen wird.

Sechs Termine bietet das Abonnement „Jazz“ wieder in der kommenden Saison. Dabei gibt es zwei mögliche Aufführungsorte, die Paterskirche oder das Haus für Familie/Campus am Spülwall, das eher einen clubartigen Charakter habe, wie Martin Klapheck erläutert. „Wir machen das vom Stück abhängig“, sagt er. Zu Gast werden unterschiedlichste Formationen sein. Da gibt es den „typisch nordischen Jazz“ eines Trios aus Schweden, grenzgängerischen Jazz aus Polen oder deutsch-libanesische Klänge mit Gesang, Trompete, Gitarre und Schlagzeug der Gruppe Masaa.

Die Reihe Weltmusik bietet ebenfalls sechs Termine. Protagonisten aus aller Welt werden in Kempen zu Gast sein und Klänge ihrer Heimat im Gepäck haben. Das Ensemble Anim hat seine Wurzeln in Afghanistan, konnte aber nach der Machtübernahme der Taliban nach Portugal fliehen. Polnische Folklore bieten Wowakin. Und Ana Carla Maza stammt aus Kuba und wird ihren Gesang mit dem Cello begleiten.