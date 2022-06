Sport und Freizeit in Grefrath : Neue Parkour-Anlage entsteht auf der Schulwiese

Grefrath Spatenstich: Die Parkour-Anlage ist ein weiteres Angebot in der Niersgemeinde. Zusammen mit der Skater-Anlage, der künftigen Dirtbahn und den frei zugänglichen Basketballkörben soll vor allem die Jugend angesprochen werden.

Die Bauarbeiten für die neue Parkour-Anlage auf der Schulwiese in Grefrath haben begonnen. Die Bagger der Firma Frauenrath Landschaftsbau schaufeln bereits Erde, um die Planungen des Büros ST-Freiraum in die Tat umzusetzen. Endlich geht es los – Streetworkerin Joyce Brinkmann und Elke Dyllong von der Turnerschaft Grefrath sprechen die gleiche Sprache.

Die Turnerschaft organisiert in ihren Reihen den Parkoursport schon seit Langem. Junge und Erwachsene – in der Summe rund 40 Mitglieder – haben an dieser anspruchsvollen Sportart bereits Gefallen gefunden. Nun können sie bald eine professionell eingerichtete Anlage nutzen.

Gefördert wird die Anlage hauptsächlich vom Kreis Viersen, der 75.000 Euro zusteuert. „Wir als Kreis Viersen freuen uns sehr über das Engagement der Jugendlichen und ihren Wunsch nach einer Parkour-Anlage. Daher haben wir den Antrag auf Kostenzuschuss gerne bewilligt“, sagt Silvia Jäger, Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendförderung beim Kreis Viersen. Die Gesamtkosten für Bau und Planung betragen rund 265.000 Euro. Ein Investition, die sich lohnt, betont Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU): „Mit dieser Art der Anlage haben wir in Grefrath und in der Region ein Alleinstellungsmerkmal.“ Mit der zukünftigen Dirt-Bahn in Vinkrath und der Skateranlage in Oedt habe man Sportmöglichkeiten rund um die Uhr zu bieten. „Nicht zu vergessen die Basketball-Körbe, die in den Grefrather Ortsteilen platziert sind“, ergänzt der Bürgermeister.