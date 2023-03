Goldenes Gemüse Preise für ersten Spargel werden schwanken

Es ist eine komplexe Rechnung: „Wenn ich den Mindestlohn berücksichtige und auf die gestrige Tagesproduktion von einem Kilogramm Spargel, geerntet in anderthalb Stunden, schaue und die weiteren Verteuerungen berücksichtige, dann müsste ein Kilogramm Spargel 30 Euro kosten“, sagt Georg Heyes vom Schiefbahner Berderhof, wo seit Jahrzehnten Spargel angebaut wird. Im gleichen Atemzug fügt der Landwirt an, dass die extrem gestiegenen Kosten in diesem Umfang natürlich nicht auf den Kunden umgelegt werden könnten.