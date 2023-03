Grüne in Grefrath Marcus Lamprecht vom Rat in Grefrath verabschiedet

Marcus Lamprecht wurde in der Ratssitzung von den anderen Fraktionen und der Gemeindeverwaltung mit Geschenken und Dankesworten verabschiedet. Lamprecht engagierte sich seit 2010 als sachkundiger Bürger und war nach 2014 auch jüngstes Mitglied im Gemeinderat. Seine tiefe Fachkenntnis bewies er in seiner letzten Ratssitzung in einem kurzen Rededuell mit Manfred Wolfers jun. (CDU). Als es um die Frage ging, wie nach der Gemeindeordnung mit einem FDP-Antrag zu verfahren sei, konnten sich beide gegenseitig mit Wissen überbieten und so einen Höhepunkt in der Sitzung landen.