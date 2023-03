Einblicke in die Arbeitswelt Stadt Kempen setzt auf neue Job-Homepage

In kurzen Videos erzählen Mitarbeiter der Stadt – insgesamt waren 35 an der Erstellung von Texten und Videos für die Seite beteiligt –, warum sie gern bei der Stadt arbeiten und was ihnen an ihrer Arbeit gefällt. Ende des vergangenen Jahres fanden die Dreharbeiten dazu im Rathaus, beim Baubetriebshof, in den Kitas und im gesamten Stadtgebiet statt. Viele wüssten gar nicht, wie vielfältig die Arbeit bei der Stadt Kempen sei, so Personalentwicklerin Désirée Opderbeck: „Mit der neuen Karriere-Homepage wollen wir diese Jobvielfalt nun sichtbarer machen und uns als Arbeitgeber prominenter positionieren.“ Opderbeck setzte die neue Internetseite gemeinsam mit der Kempener Agentur P3 um, für die die Recruiting-Seite nun die erste für eine Kommune war, wie Holger Aretz und Stephan Sachse von P3 am Donnerstag berichteten – diese Aufgabe übernimmt die Kempener Agentur sonst für Unternehmen in ganz Deutschland, inzwischen gehen sie auf die 100. Seite zu. Mit der Stadt sei es ähnlich wie mit einem kleineren Unternehmen, so Aretz. Denn das kleinere Unternehmen könne vielleicht nicht so viel zahlen wie eine große Firma, aber mit anderen Dingen punkten, die für Arbeitnehmer wichtig sind, etwa einer familiären Atmosphäre, persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, flexiblen Arbeitszeiten. Entsprechend werden auch auf der neuen Seite der Stadt die Benefits aufgelistet, die der Job im öffentlichen Dienst mit sich bringt.