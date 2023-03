„Sollten uns mit Optimismus auf schwierige Zeiten einstellen“ Kreistag verabschiedet Haushalt in Kempen

Einstimmig bei fünf Enthaltungen hat der Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Haushalt 2023 nebst Satzung und Stellenplan verabschiedet. Enthaltungen gab es von der Fraktion Die Linke/Die Partei und von der AfD, so von Kay Gottschalk, dem AfD-Bundestagsabgeordneten, der anders als bislang nun zur Sitzung des Kreistags gekommen war. Erstmals tagte der Kreistag am Donnerstag in Kempen: Das Forum des Kreishauses wird saniert, bis zur Fertigstellung im kommenden Jahr soll die Caféteria des Rhein-Maas-Berufskollegs für die Kreistagssitzungen genutzt werden.