ASV Süchteln kommt Für den VfR Fischeln zählt im Kellerduell der Landesliga nur ein Sieg

In der Fußball-Landesliga steht für den VfR Fischeln am Sonntag in einem Kellerduell viel auf dem Spiel. Der Drittletzte (20 Punkte) empfängt im Abstiegskampf den ASV Süchteln (21 Punkte), dem das Wasser ebenso bis zum Hals steht. Beide Mannschaften befanden sich zuletzt im Aufwind, wobei den Grün-Weißen der späte Ausgleich in Amern am vergangenen Wochenende nachträglich noch richtig schmerzen könnte. Eine Niederlage kann sich die Mannschaft von Trainer Ronny Kockel eigentlich nicht erlauben. Der Rückstand auf den ASV würde dann vier Punkte betragen. Normalerweise keine Lücke, die kaum zu schließen wäre. Die Chancen auf eine Aufholjagd wären bei dann noch fünf zu absolvierenden Begegnungen arg begrenzt. Erschwerend kommt die Bürde des direkten Vergleichs hinzu, denn die Gäste gewannen das Hinspiel deutlich mit 4:1. Besonderen Druck verspürt Kockel aber nicht: „Für uns ist doch jedes Spiel ein Endspiel. Und wir sind froh, bei der Musik noch dabei zu sein. Aber es ist auch klar, dass wir gewinnen müssen.“