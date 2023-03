Tolunay Eyüpoglu überrascht Der Kugelblitz des SV Vorst mit beachtlicher Torquote

Aber oft ändern sich im Fußball die Zeiten und so ist es auch bei ihm. In sechs von 14 Spielen stand er beim SV in der Startelf – für ihn eine eher ungewöhnlich positive Zwischenbilanz –, ansonsten wurde er, bis auf zwei Mal, stets eingewechselt. Und seine Bilanz: er erzielte acht Tore; mal per Fuß, mal per Kopf. Den Vogel schoss er im Heimspiel gegen den SC Schiefbahn ab, denn da wurde er erst in der 88. Minute eingewechselt und traf in der Nachspielzeit gleich doppelt. Vergangenen Sonntag gegen Kleinenbroich, wo er bereits zur zweiten Halbzeit rein kam, war er auch zwei Mal erfolgreich. Mehr Joker geht nicht. Tolunays Onkel Murat war neben Murat Akova zwischen 1995 und 2000 bei Anadolu Krefeld, damals Landesligist und zeitweise mit dem fünffachen DDR-Spieler Heiko Peschke als Trainer, der von Carl Zeiss Jena kommend auch drei Jahre für den SC Bayer Uerdingen in Bundesliga bzw. zweiter Liga spielte, ein exellenter Torjäger.