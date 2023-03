Reiten Goldene Ehrennadel und Ehrenteller der Stadt Krefeld für Willi Vennemann

Willi Vennemann hat beim Turnier der Jungen Pferde in der Kühnen-Reitanlage Hökendyk aufgrund seiner großen Verdienste um den Pferdesport die „Goldene Ehrennadel“ des Pferdesportverbandes Rheinland aus der Hand von Herbert Werth erhalten. Krefelds erste Bürgermeisterin Gisela Klären überreichte dem 90-Jährigen den Ehrenteller der Stadt Krefeld für seine langjährigen Verdienste um den Reitsport in Krefeld. „Solange Du lebst, waren die Pferde in Deinem Leben, neben Deiner Familie, immer das Wichtigste. Die Pferde, die Reiterei und später die Reitausbildung vieler Kinder und Jugendlicher, Männer und Frauen spielten eine große Rolle“, sagte Laudator Pfarrer Herbert Werth.