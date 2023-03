Für Familien mit Kindern Ausflugstipps für die Osterferien

So langsam kündigt sich der Frühling an, es wird wärmer. Nichts wie raus, heißt es da – wer mit dem Fahrrad die Umgebung erkunden will, findet schöne Touren rund um Kempen auf der Internetseite der Stadt unter www.kempen.de (dort unter „Freizeit & Tourismus“). Für alle, die mit den Kindern in den Osterferien noch ein schönes Ausflugsziel suchen, haben wir hier außerdem einige Tipps zusammengestellt – in bis zu fünf, zehn, 25 und 50 Kilometern Entfernung vom Buttermarkt.