VfB Homberg kommt SC St. Tönis kann sich im Kampf um den Klassenerhalt Luft verschaffen

Beim Derbysieg in Meerbusch blieb der SC erstmals in diesem Jahr ohne Gegentor. Das war auch ein Verdienst von Schlussmann Joshua Claringbold, der in einer wichtigen Phase kurz vor der Pause einen Elfer parierte und seiner Mannschaft nicht nur in der aktuellen Phase Stabilität in der Defensive verleiht. „Das ist fast schon in der ganzen Saison der Fall. Joshua strahlt enorme Sicherheit aus“, sagt Thamm über seine 32 Jahre alte Nummer Eins, ohne die beiden anderen Torhüter zu vergessen. „Aber wir haben drei gute Torhüter.“