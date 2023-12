Engagement in Viersen Das sind die Träger des Heimatpreises

Der Verein wurde vor 36 Jahren gegründet, nachdem an Heiligabend 1987 ein Mann an der Tür des Pfarrhauses St. Joseph klingelte, um eine Bleibe zu finden. Aus der Not dieses einen Menschen entwickelten sich der Verein und die Trägerschaft für das Oscar-Romeo-Haus – ein Haus für alleinstehende wohnungslose Männer. 2015 wurde es an den Rheinischen Verein übergeben.