Veranstaltungsprogramm kurzfristig unterbrochen Weitere Baumaßnahmen im Eisstadion

Das Eis ist abgetaut, die Sanierungsarbeiten laufen aktuell auf Hochtouren, Veranstaltungen bis in den Winter 2023 hinein sind terminiert und festgezurrt. Die Rede ist vom Grefrather Eisstadion. In den 1970er Jahren erbaut, ist es nun allerdings in die Jahre gekommen und muss in vielen Bereichen saniert werden. Einige Neuanschaffungen waren und sind dringend erforderlich, beispielsweise der Kühlturm und die dazugehörige Kälteanlage. Mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ durch das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat in Höhe von 3,849 Millionen Euro ist die Sanierung des Eissport- und Eventparks nun möglich. Die Aufwendungen für die Sanierung des Eisstadions auf Gemeindeseite sind über den Haushalt abgedeckt und von der Politik beschlossen, so auch für den aktuellen Zeitraum 2023. Über die Jahre hat das Eisstadion eine immer größer werdende Beliebtheit über die Kreisgrenzen hinweg erfahren, nicht nur aufgrund des sportlichen Anreizes des Schlittschuhlaufens, sondern auch durch die zahlreichen Veranstaltungen.