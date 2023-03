Verein „Schüler bauen für Haiti“ Helfer aus Kempen bauen weiter an Schulzentrum in Haiti

So ist inzwischen ein Schulzentrum entstanden, dessen Träger der von Kühne initiierte Verein „Schüler bauen für Haiti“ ist. Die ersten drei Schulklassen werden dort schon unterrichtet. Sie bekommen, was außergewöhnlich ist in diesem Land, ein Frühstück und ein Mittagessen, drei Lehrkräfte und eine Köchin sind hauptberuflich angestellt – alles finanziert aus Spendengeldern. Jetzt wird für drei Wochen weitergebaut. Neben Kühne dabei sind die künftigen Installateure Fabian und Dennis Sievers, Yunus Kont und Erik Bosma als Maurerschüler sowie Josua Dominique aus Kempen, ein gebürtiger Haitianer, der Lehrer Robert Ingenhorst und Karl Georg Krefft, der für Dokumentation zuständig ist. Gebaut wird in dieser Zeit eine Toilettenanlage für die Schülerinnen und Schüler sowie ein Fundament für drei weitere Klassenräume. Weiter geplant sind eine Station für medizinische Erstversorgung und ein Waisenhaus. „Es geht sehr gut voran“, meldete Kühne nun nach den ersten Tagen in Haiti: „Die Arbeit läuft, und zwar atemberaubend schnell.“ Tatkräftige Hilfe bei dem Bauprojekt leisten Einwohner, die ebenfalls für ihre Arbeit bezahlt werden. Kühne: „Über hundert haben sich bei uns beworben – mehr als wir beschäftigen können.“