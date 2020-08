Stationäres CUZ am Arnoldhaus : Corona-Testzentrum startet in Kempen

Kempen/Kreis Viersen Kreis Viersen und Kassenärztliche Vereinigung haben sich auf ein stationäres Corona-Untersuchungszentrum (CUZ) verständigt. Das nimmt am Montag seine Arbeit in Kempen auf. Eine mobile Lösung wird es vorerst nicht mehr geben.

Anders als bei der mobilen Lösung, die reihum in Kempen, Nettetal, Viersen und Willich Station gemacht hatte, soll der neue zentrale Standort – ähnlich wie in Großstädten – vor allem die Abläufe vereinfachen. Bei dem Testzentrum handelt es sich um eine so genannte Walk-in-Lösung: „Der Container verfügt über einen Eingang und einen separaten Ausgang, so dass die getesteten Personen unter Einhaltung der Hygieneregeln passieren können“, erklärt Kreissprecherin Anja Kühne. Parkmöglichkeiten bestehen unmittelbar vor dem Testzentrum, Der Container steht auf dem Parkplatz gegenüber dem Arnoldhaus an der Ecke Arnold-/Schorndorfer Straße in Kempen. Die Adresse lautet Arnoldstraße 13 e/f. In unmittelbarer Nähe war der Standort des mobilen CUZ.



Wie läuft nun die Zusammenarbeit mit dem Kreis? Die Kassenärztliche Vereinigung mietet den Container an, der Kreis Viersen beteiligt sich an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung. Hilfsdienste aus dem Kreis Viersen werden die Ärzteteams bei der Patientenannahme unterstützen. Wie Ärztechef Berson erläuterte, wurde mit dem Kreis auch vereinbart, dass das Kreisgesundheitsamt bei der Übermittlung der Testergebnisse an die Betroffenen behilflich ist, sofern dies nicht online geht. „Denn jeder Patient, der im CUZ getestet wird, bekommt einen Online-Code, mit dem er sein persönliches Testergebnis abrufen kann. Aber nicht jeder verfügt über einen Internetzugang“, so Berson. Er weist allerdings vorsorglich darauf hin, dass das Testergebnis erst nach zwei bis drei Tagen vorliegen kann. „Derzeit sind die Labore mit Untersuchungen stark eingespannt.“