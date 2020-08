Stadt Kempen reagiert : Jugendamt arbeitet an Konzept für mehr Kindeswohl

Jugendamt arbeitet an Konzept für mehr Kindeswohl

Die verdächtige Erzieherin war von August 2018 bis Mitte 2019 in der Kempener Kita „Mullewapp“ beschäftigt. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Stadt Kempen wird nicht dafür bestraft, dass man die Notfälle und Notarzteinsätze mit Kindern, die es in der Kita „Mullewapp“ gegeben hat, nicht sofort ans zuständige Landesjugendamt gemeldet hatte.

Die Notfälle stehen im Zusammenhang mit der Tätigkeit einer Erzieherin, die von August 2018 bis Mitte 2019 in der Kempener Kita beschäftigt war. Die Erzieherin steht im Verdacht, in einer Viersener Kita, in der sie später beschäftigt war, ein dreijähriges Kind getötet zu haben.