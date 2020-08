Corona-Ticker : Zwei Kita-Gruppen sind in Quarantäne

Langenfeld Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: In Langenfeld ist eine Erzieherin der katholischen Kita St. Martin am Zehntenweg positiv getestet worden. Insgesamt 35 Kinder aus zwei Gruppen sind wegen möglicher Kontakte in Quarantäne. „Nicht aber deren Eltern“, betont der für Kitas zuständige Referatsleiter Carsten Lüdorf.

Am Montag werden die 35 Kinder auf Corona getestet. Die beiden anderen Gruppen dieser Kita bleiben in Betrieb. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch 108 Infizierte, davon wohnen 18 in Monheim und 10 in Langenfeld; außerdem in Erkrath 4, in Haan 6, in Heiligenhaus 15, in Hilden 12, in Mettmann 12, in Ratingen 10, in Velbert 16 und in Wülfrath 5. Insgesamt 1424 Menschen gelten als genesen. Bislang zählt der Kreis Mettmann 83 Corona-Tote. Aktuelle Inzidenz: 18,3.