Quarantäne angeordnet : Neue Corona-Fälle an Kita, Schule und Ogata-Betreuung

Langenfeld Es gibt weitere Corona-Infizierte, die nach Angaben von Stadtsprecher Andreas Voss wegen Kontakten in Schulen und Kindergärten teils Quarantänen und Testungen durch das Kreisgesundheitsamt nach sich ziehen.

In der Heilpädagogischen Kindertagessstätte am Leipziger Weg ist eine Erzieherin mit dem Coronavirus infiziert. „Wegen des Kontakts zu mehreren Kindern der Einrichtung müssen insgesamt 14 Mädchen und Jungen in die Kontaktquarantäne gehen.“ Zudem werde das Kreisgesundheitsamt dort Reihentestungen vornehmen. In Quarantäne müsse auch ein Mitarbeiter dieser Kita, der in einer der städtischen Flüchtlingsunterkunft wohnt. „Er wird in einer nicht genutzten Unterkunft für die Dauer der Quarantäne untergebracht“, sagt Voss. Für die Mitbewohner in seinem eigentlichen Flüchtlingsheim seien deswegen keine Einschränkungen fällig.