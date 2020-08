Grefrather Firma : Spezialstoff für Schutzmasken entwickelt

Grefrath Die Firma Gorilla Protect aus Grefrath hat antivirale und gleichzeitig antibakterielle Corona-Schutzmasken auf den Markt gebracht. Ein einziger Mund-Nasen-Schutz soll 100 Einwegmasken ersetzen.

Es sieht aus wie in einem Atelier: Auf dem Tisch steht eine Nähmaschine, viele Stoffmuster, Prototypen liegen drumherum. Der spezielle Stoff für die Maske wird in Grefrath beschichtet, die so genannte Cactus Face MP – eine sich selbst desinfizierende Maske – im europäischen Ausland dann fertig gestellt. Die Mitarbeiter haben zusammen mit Geschäftsführer Rainer Hurtz getüftelt. Jetzt ist das Endprodukt in verschiedenen Größen endlich fertig: „Die Idee war, eine intelligente und nachhaltige Mund-Nasenschutz-Maske herzustellen“, sagt Rainer Hurtz. Unter dem Dach der Nova Textil-Beschichtung in Grefrath wird ab sofort ein neues Produkt hergestellt. „Dafür habe ich eine neue Firma gegründet, die Gorilla Protect für den Vertrieb“, so Hurtz.