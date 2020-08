Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Kempener Burg : Ein Konzept mit Potenzial

Für die Räumlichkeiten der Burg haben engagierte Bürger bereits ein Konzept erstellt, das sie zur Diskussion stellen möchten. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Meinung Sie haben wochenlang darüber gebrütet und sind nun mit ihrem Konzept zur künftigen Nutzung der Kempener Burg an die Öffentlichkeit gegangen. Die Mitglieder des Vereins „Denk mal an Kempen“ stellen ein Konzept zur Diskussion, das viele gute Ideen zur künftigen Nutzung der Burg für die Bürger und darüber hinaus für das kulturelle Leben in der Stadt enthält.