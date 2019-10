„Holiday on Ice“ in Grefrath : Eine Hommage an die Welt der Sterne

Bei der Vorstellung der neuen Show von „Holiday on Ice“ (v.l.): Geschäftsführer Bernd Schoenmackers, Mariyah und Peter Gerber, Macey Mellema, Nadine Matzat und Veranstaltungsleiter Jan Lankes. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath „Supernova“ heißt die neue Show von „Holiday on Ice“. Die Weltpremiere findet einmal mehr in Grefrath statt, am Mittwoch, 27. November. Die Hauptdarsteller Mariyah und Peter Gerber boten erste Kostproben ihres Könnens.

Langsam geht der Spot in der Grefrather Eishalle an, auf das Eis laufen Mariyah und Peter Gerber, die zu den Hauptdarstellern der neuen Show von „Holiday on Ice“ gehören, die am Mittwoch, 27. November, in Grefrath ihre Weltpremiere erlebt. Das Ehepaar bleibt nicht lang allein. Zu ihnen gesellt sich Macey Mellema, eine Zehnjährige aus den Niederlanden. Sie kommt von der Holiday-on-Ice-Akademie und hat bei der Premiere gleich zwei Auftritte. So selbstsicher sie sich auf dem Eis bewegt, so leise wird ihre Stimme, wenn man sie nach ihren Gefühlen fragt, bei der bekanntesten Eisrevue der Welt aufzutreten: „Das ist die größte Show, die es gibt, und es ist aufregend, vor so vielen Menschen aufzutreten.“ Ihr Traum: Teilnahme an den Olympischen Spielen und ein Engagement bei „Holiday on Ice“ – dann als gestandene Eiskunstläuferin.

Mariyah Gerber, geborene Thurston, und ihr Mann Peter verfügen bereits über jahrzehntelange Erfahrung auf dem Eis und haben dort zahlreiche Erfolge gefeiert. Teile der neuen Show „Supernova“ kennen sie bereits, viele Details sind aber auch ihnen noch unbekannt. Kompliziert werde es, mutmaßt Mariyah, wenn viele Akteure gleichzeitig auf dem Eis sind und die Abläufe genau abgestimmt sein müssen. Peter spricht von einer spannenden Angelegenheit, wenn sich nach und nach ein Teilchen in das andere fügt, bis die Perfektion erreicht ist, die Creative Director Robin Cousins verlangt.

info Es sind noch Karten erhältlich Karten für alle Vorstellungen gibt es ab 24,90 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Grefrather EisSport &EventPark. Es ist das 43. Gastspiel von „Holiday on Ice“ in Grefrath. Zum siebten Mal findet die Weltpremiere in der Niersgemeinde statt. In diesem Jahr gib es erstmals sieben Shows, eine mehr als bisher.

Stargast Sarah Lombardi trainiert zurzeit eifrig für ihren Auftritt, den sie am 27. November hat: „Ich lege noch eine Schippe drauf, um zur Premiere bestens vorbereitet zu sein.“ Die Eisrevue geht in ihr 76. Jahr, nach der Jubiläumsshow im vergangenen Jahr wollen die Verantwortlichen noch einen draufsetzen, verspricht Nadine Matzat, die am Mittwoch als Vertreterin von „Holiday on Ice“ nach Grefrath gekommen war. In der letzten Show habe man sich selber gefeiert, in diesem Jahr sollen wieder neue Welten erkundet werden. „Im Weltraum waren wir noch nicht“, sagt sie – und genau da spielt die neue Show namens „Supernova“. Die rund 80 Akteure nehmen die Besucher mit auf eine Abenteuerreise zu den Sternen. „Die Show ist eine Hommage an die Welt der Sterne“, sagt Cousins. „Es wird in den Arenen wirklich schneien, wir schaffen eine magisch anmutende Galaxie, und ein Meer von Nordlichtern wird die Zuschauer bezaubern.“

Die Geschichte beginnt in einer wunderbaren Winterlandschaft, bevor ein Schneesturm die Protagonisten in den Kosmos trägt, wo eine einzigartige Reise zu den überwältigenden Orten der Galaxie beginnt. Durch eine galaktische Explosion, eine Supernova, gelangen alle Beteiligten wieder zurück auf die Erde.

Nachdem es im vergangenen Jahr eine beschwingte Geburtstagsfeier auf dem Eis war, soll jetzt wieder der Akzent auf dem Eiskunstlauf und seiner Artistik liegen. Dazu erklingen Lieder aus den Bereichen Pop und Klassik, die den meisten Zuschauern bekannt sein dürften.

Vor der Premiere haben alle Beteiligten noch viel zu tun. Bereits ab dem 14. November werden in der Halle erste Vorbereitungen getroffen. Es dauert Tage, bis alles für die Show vorbereitet wird. Besonders am Wochenende geht es zu wie in einem Bienenstock. Der Boden der ganzen Halle ist komplett voll mit Technik, nach und nach gelangen alle Einzelteile an ihre Planstelle. Wie das vonstatten geht, ist für Zuschauer ein schieres Wunder, das freilich Jahr für Jahr gelingt.

Am Tag vor der Premiere findet ein Probelauf der gesamten Show statt, bevor es am Mittwoch heißt: Bühne frei.