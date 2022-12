Eishockey, Regionalliga Ratinger Ice Aliens besiegen Luchse Lauterbach hoch mit 6:1

Im zweiten Drittel nutzten die Ice Aliens die noch andauernde Strafzeit gegen die Gäste erneut: In der 23. Minute erzielte Robach das 3:0 (Marcel Marten, Lukas Schaffrath). In der 36. Minute erhöhte er auf 4:0 (Maik Klingsporn, Tim Brazda). Die Luchse gaben sich nicht auf und verkürzten schon in der 42. Minute durch Schwab auf 1:4. Die Partie wogte hin und her, beide Mannschaften erspielten sich gute Möglichkeiten, aber die Torhüter zeigten starke Leistungen. Doch in der 51. Minute erzielte Clemens (Traut, Tim Brazda) die Vorentscheidung zum 5:1, Fischbuch (Bleyer, Hodi) setzte in der 54. Minute den Schlusspunkt.