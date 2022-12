Welthits in Düsseldorf Opulente Rock-Songs im Capitol-Theater

Das Bühnenstück soll laut Veranstalter die hymnische Energie des Rock mit der Magie des Musicals verbinden. „You Took the Words Right Out of My Mouth“ und „Two Out of Three Ain’t Bad“ sind zu hören. Seinen besonderen Sinn für Humor bewies Mark Benecke im Vorfeld der Premiere. Da hatte er sich mit dem Zug in Richtung Düsseldorf gemacht. „Auf dem Weg zur Weihnachts-Feier – oder so ähnlich“, schrieb er auf Facebook – und erntete sofort einige Kommentare.