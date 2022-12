Synchroneislaufen Starker Saisonstart für Neusser Butterfl‘ice

Dabei war die Vorbereitung auf die Saison nicht gut verlaufen. Weil das Eis in Neuss erst am Ende der Herbstferien ab Oktober für die Vereine zur Verfügung stand, musste das Team um Trainerin Ilka Voges teure Eiszeiten in Dinslaken mieten. Der Ausfall in der Heimat konnte allerdings nicht komplett kompensiert werden. Für etwas Verunsicherung sorgte zudem ein neues Regelwerk für das Synchroneiskunstlaufen. Vor dem Hintergrund gilt es zu schauen, ob die technischen Elemente und das Programm die Preisrichter überzeugen können. Sollte das nicht der Fall sein, bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Kür in der laufenden Saison umzustellen. In den Niederlanden lief es aber schon mal sehr gut, die Butterfl‘ice (60,12 Punkte) gewannen mit deutlichem Vorsprung vor den beiden niederländischen Teams Ice Angels (47,26 Punkte) und Illuminique (46,74 Punkte) auf den Plätzen zwei und drei.