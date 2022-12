Eishockey – Regionalliga West Aliens fegen Neusser EV mit 6:0 vom Eis

Der Neusser EV sah sich selbst zu Recht in der Rolle des Außenseiters. Dementsprechend agierten sie von Beginn an defensiv. Dabei konzentrierten sie sich darauf, das Spiel der Ice Aliens zu zerstören und hofften auf Konter. Dem Team von Trainer Frank Gentges war anzumerken, dass ihm die zwei Wochen Zwangspause ohne Pflichtspiel nicht gut getan hatten. Auch fehlten immer noch Schlüsselspieler, so dass die Reihen teilweise erneut umgestellt werden mussten und nicht eingespielt waren. Aber die Ratinger Defensive stand wieder einmal gut und ließ den Gästen kaum Möglichkeiten für gefährliche Abschlüsse. Dementsprechend endete das erste Drittel mit einem 0:0.