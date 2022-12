Weihnachtsmarkt in Dhünn Weihnachtliche Stimmung im Dorf

Wer am Samstagabend die wenigen Stufen zum Kirchhof in Dhünn hochklettert, der landet in einer glitzernden, gemütlichen Weihnachtswelt. Es duftet nach Glühwein. An den Pavillons und Holzhüttchen sorgen Lichterketten für einen warmen Glanz, das Leuchten der gelben Sterne taucht den Kirchhof in vorweihnachtliche Vorfreude. „Das hier hätten wir nicht erwartet“, sagt Jan Kunz vom Vorstandsteam des CVJM, „so viele Menschen. Das hätten wir wirklich nicht gedacht.“