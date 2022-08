Jugendliche packen selbst mit an : Dirtbahn an der Dorenburg nimmt Formen an

Dirtbahn an der Dorenburg nimmt Formen an

Jugendliche packen selbst mit an

Grefrath Nach den Baggern kamen Schippen und Harken zum Einsatz: 16 Jungen und Mädchen haben selbst kräftig angepackt, um der neuen Dirtbahn auf dem ehemaligen Bolzplatz an der Dorenburg den Feinschliff zu geben.

Ganz unbürokratisch konnte Erde von verschiedenen Baustellen gesammelt werden, die dann unentgeltlich an die richtige Stelle gefahren wurde. Mit Patrick Rasche wurde ein Dirtbahn-Experte gefunden, der innerhalb von nicht einmal zwei Wochen die Anlage mit drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen angelegt hat. „Für uns ist diese Dirtbahn ein lebendiger Prozess. Sie wird nach und nach wachsen“, meinte Stefan Schumeckers. So sollen zum Beispiel noch Bepflanzungen und Sitzmöglichkeiten folgen.

In einem digitalen Planungsworkshop hatten die Kinder und Jugendlichen ihre Ideen zu einer Dirtbahn vorgetragen, die dann in einen ersten Entwurf eingeflossen sind. Im Dezember 2021 wurden die ersten Ergebnisse in einer Online-Veranstaltung mit den Kindern und Jugendlichen diskutiert. Der Sport- und Kulturausschuss und der Jugend-, Sozial- und Seniorenausschuss sprachen sich für die Umsetzung der Fahrradanlage auf dem Bolzplatz-Gelände aus. Mit Hilfe der Crowdfunding-Plattform der Volksbank Kempen-Grefrath und zwei Spendensammelaktionen der Kinder und Jugendlichen wurde das Geld für eine Fachperson und die Miete der notwendigen Gerätschaften für den Bau beschafft. Im Oktober soll es eine offizielle Einweihungsfeier geben.