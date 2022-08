Start im September auf dem Strufenhof : Grefrather öffnen Scheunentore für die Kulturszene

Das Joscho Stephan Trio macht den Anfang: Filigrane Gitarrenmusik mit Gypsy-Komponenten in der Scheune am Strufenhof. Foto: Norbert Prümen (nop)

Grefrath Nach Gesprächen mit Hofbesitzern soll es Musikveranstaltungen und Lesungen in Scheunen geben. Start ist auf dem Strufenhof mit dem Joscho Stephan Trio.

Mit dem „1. offenen Scheunentor“ will eine Gruppe von Grefrather Kulturfreunden der Kulturszene in der Niersgemeinde einen Schub geben. Konzerte und Lesungen fanden bislang vor allem in der Grefrather Buchhandlung am Markt statt. Nachdem weitere Veranstaltungen dort nicht mehr möglich sind, soll es sie künftig „in der Scheune“ geben.

So plant es die Gruppe, zu der neben dem Buchhändler Karl Groß auch der über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannte Musiker Markus Türk gehört. Das Team nennt die Reihe von Musikveranstaltungen und Lesungen „offenes Scheunentor“.

Das „1. Offene Scheunentor“ findet am Sonntag, 18. September, ab 17 Uhr mit dem international bekannten und renommierten Jazzgitarristen Joscho Stephan und seinem Trio auf dem Strufenhof am Bronkhorster Weg 2 statt. Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) habe sich sehr kooperativ gezeigt und seine Scheune zur Verfügung gestellt, erklärt Werner Balsen, der zu den Organisatoren gehört: „Dieser Ort ist perfekt für solche Veranstaltungen geeignet.“ Der Eintritt kostet 20 Euro, die Karten sind im Vorverkauf im Bioladen an der Hohe Straße 18 im Grefrather Zentrum erhältlich. Weitere Veranstaltungen mit anderen Interpreten und Autoren sollen folgen – auch andernorts.

„Nachdem die Buchhandlung als Veranstaltungsort ausgefallen war, bestand für uns das größte Problem darin, Orte zu finden, wo Konzerte und Lesungen stattfinden können“, erläutert Türk. „Da kam uns die Idee mit den Scheunen.“ Nach einer Reihe von Gesprächen mit Landwirten haben die Organisatoren neben dem Strufenhof noch eine weitere Scheune in einem anderen Gehöft gefunden. „Die Wiederbelebung der Kleinkunst wird also nicht an fehlenden Veranstaltungsorten scheitern“, ist sich Balsen sicher.

Die Grefrather Kulturinitiative (King) agiert als Vertragspartnerin für die Künstler. Über King laufen auch die notwendigen Anmeldungen und Abrechnungen bei Gema und Künstlersozialkasse.

(RP)