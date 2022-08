Pandemie im Kreis Viersen : Fast 1000 neue Corona-Fälle in einer Woche

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Donnerstag, 18. August, 998 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Der Kreis Viersen teilt derzeit die Zahl der Neuinfektionen nur noch einmal pro Woche mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell (25.

Unter den 998 neuen Corona-Fällen zählte der Kreis 162 in Willich, 127 in Kempen, 106 in Tönisvorst und 39 in Grefrath. Nach einer Hochrechnung liegt die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Personen aktuell bei 2498.