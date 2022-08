Leichtathletik : Tabea Christ verbessert sechs Jahre alten Rekord

Sie waren am Start (von rechts): Daniel Bilaney (ASC Düsseldorf), Thorsten Poschwatta (Spandau), Martin Wachtmeister (Bedburg) und Günter Vogel (SV Germania Dürwiß). Foto: Klub

Oedt Tabea Christ von Bayer 04 Leverkusen schraubt den sechs Jahre alten Stadionrekord im Weitsprung in der Nierskampfbahn in Oedt ordentlich in die Höhe und verbessert ihn gleich um 46 Zentimeter auf 5,96 Meter. Hannah Odendahl gewinnt über 400 Meter.

Im Sog der erfolgreichen Europameisterschaften im eigenen Lande kamen 220 Leichtathleten zum Abend-Sommersportfest des TuS Oedt auf die Nierskampfbahn bei ziemlich heißem Sommerwetter – bei über 30 Grad Celsius. Ist das für die Sprints quasi Öl auf die Waden, ist das für die Langläufer eher leistungshemmend. „Die Veranstaltung galt als eine der der letzten Qualifikationsmöglichkeiten für die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren im September in Erding“, sagt Veranstaltungsleiter Ralf Gudden. „Viele Senioren haben das bei uns noch genutzt.“

Die W65-Seniorin Angelika Kappenhagen aus den eigenen Reihen hat das über 1.500 Meter umgesetzt mit 6:30,50 Minuten, musste aber die Gillratherin Lilo Hellenbrand als überlegene Siegerin mit 6:15,80 Minuten ziehen lassen. Beide erfüllten die DM-Teilnahme (Pflichtzeit: 7:30).