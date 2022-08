Ausflugstipps für Familien : Bauernmarkt und Treckertreff in Grefrath

Traditionell drehen die Trecker eine Runde durch Grefrath, bevor sie auf das Museumsgelände fahren. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Im Niederrheinischen Freilichtmuseum ist im September viel los. Vor allem Familien sind angesprochen. Fürs Theater gibt es schon Tickets.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für Familien bietet das Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath im September ein abwechslungsreiches Programm. Freunde von Modelleisenbahnen kommen ebenso auf ihre Kosten wie diejenigen, deren Herz beim Anblick alter Trecker höher schlägt. Gefeiert wird auch das Erntedankfest mit einem Bauernmarkt, auch Theater-Fans kommen nicht zu kurz.

Los geht es am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, mit einem Fahrtag für historische Modellbahnen der Spurgrößen 0 und 1 aus den 1920er und 1930er Jahren. Sie sind von 10 bis 18 Uhr zu bestaunen. Zu sehen sind unterschiedliche Anlagen mit Fahrzeugen von Märklin, Bing, Bub und anderen Fabrikaten. Wer einen historischen Zug dieser Spurgrößen hat, darf ihn mitbringen, um damit eine Runde zu drehen. Am Fahrtag gilt der normale Eintrittspreis: Erwachsene zahlen 4,50 Euro, für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt am Wochenende frei (unter der Woche 1,50 Euro).

Am Freitag, 9. September, beginnt das Theaterwochenende im Freilichtmuseum: Um 18.30 und um 21 Uhr werden Theaterspaziergänge über das Museumsgelände angeboten. Unter dem Motto „Rabenschwarze Nachtgeschichten“ schlüpft Schauspieler Markus Veith in die Rolle von Edgar Allan Poes Raben und nimmt die Teilnehmenden mit auf einen gruselig-humorvollen Spaziergang. Pro Vorstellung können 30 Besucher teilnehmen, Tickets sind nur im Vorverkauf und ab sofort an der Museumskasse, Am Freilichtmuseum 1, erhältlich. Die Karte kostet 15 Euro, Jahreskarteninhaber und Mitglieder des Museumsvereins zahlen zwölf Euro. Am Samstag, 10. September, zeigt das Niederrheintheater aus Brüggen unter freiem Himmel – bei schlechtem Wetter im Eingangsgebäude des Museums – die Komödie „Küss mich, als wäre es das letzte Mal“ von Stephan Eckel. Die Ehe geht in rasanter Geschwindigkeit den Bach runter und endet in einem irrwitzigen Rosenkrieg. Mittendrin steht die Putzfrau, die verzweifelt zu vermitteln versucht. Mit einer schönen Tasse Tee ist es allerdings nicht getan. Aber vielleicht mit einem überraschenden Todesfall? Tickets kosten 22, im Vorverkauf 20 Euro. Auskünfte gibt es unter Telefon 02158 91730.

Am Sonntag, 18. September, wird das Erntedankfest in Zusammenarbeit mit dem Kreisbauernverband, der Landwirtschaftskammer, den Ortslandwirten und den Landfrauen gefeiert. Um 10.30 Uhr beginnt der ökumenische Freiluft-Gottesdienst, danach gibt es auf dem Bauernmarkt viel zu sehen. An diesem Tag gibt es keinen festen Eintrittspreis im Freilichtmuseum, sondern es heißt „Pay what you want“ – jeder Besucher zahlt, was er will. Am Sonntag, 25. September, sind zwischen 11 und 16 Uhr dann mehrere hundert historische Trecker zu bestaunen, die zunächst durch Grefrath fahren und danach auf dem Museumsgelände zu sehen sind.

(biro)