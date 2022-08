Mobilität in Kempen : Stadt will ein Konzept fürs Bahnhofsumfeld in Kempen

Die Stadtverwaltung schlägt vor, für das gesamte Areal des Bahnhofs und Busbahnhofs ein Konzept zu entwickeln. Foto: Norbert Prümen

Kempen Um es Pendlern leichter zu machen, auf Bus und Bahn umzusteigen, will die CDU für mehr Park-and-Ride-Parkplätze am Bahnhof in Kempen sorgen. Die Stadtverwaltung hat einen anderen Vorschlag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mal eben am Bahnhof parken, um den nächsten Zug zu nehmen? Das ist in Kempen mitunter schwierig. Die CDU-Fraktion im Stadtrat will deshalb dafür sorgen, dass es dort mehr Park-and-Ride-Plätze gibt. „Wir fordern alle eine Mobilitätswende und möchten die Pendler zur Nutzung des ÖPNV motivieren. Dafür müssen wir auch in Kempen die Voraussetzungen schaffen“, begründet CDU-Fraktionschef Jochen Herbst den Antrag an die Verwaltung, zu prüfen, welche Flächen im Bahnhofsumfeld für solche Pendlerparkplätze genutzt werden könnten.

Über den Antrag der CDU soll in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses am Mittwoch, 31. August, gesprochen werden. Allerdings hat die Verwaltung einen anderen Vorschlag, der deutlich weitergeht: Sie empfiehlt der Politik, die Verwaltung damit zu beauftragen, ein Konzept für die Umgestaltung des Bahnhofs, des Busbahnhofs und des Bahnhofsumfeldes zu erarbeiten. Dieses Konzept werde sich auch mit der Stellplatzsituation im Bahnhofsumfeld befassen. Der Antrag der CDU konzentriere sich auf Abstellanlagen für Pkw, begründet der Technische Beigeordnete Torsten Schröder den Vorschlag der Verwaltung. Doch vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Mobilitätswende beabsichtige die Verwaltung, ein Gesamtkonzept zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes zu erarbeiten, in dem auch die Barrierefreiheit an Bahnhof und Busbahnhof unter die Lupe genommen werden.

Dabei will die Stadt alle berücksichtigen, nicht nur Autofahrer. Eine isolierte Betrachtung der Park-and-Ride-Anlagen werden „den sich ändernden Anforderungen an ein modernes, zeitgemäßes Bahnhofsumfeld nicht gerecht“, argumentiert Schröder. Deshalb sollen im Konzept Stellplatzbedarfe für alle Verkehrsarten und die Technik, etwa Ladesäulen und Mobilstationen, bedacht werden. Städtebaulich soll der Bereich auch verbessert werden, um „das gesamte Areal als Eingangstor in die Stadt adäquat“ zu entwickeln.

(biro)