Grefrath : Glasfaser-Technik steht bereit

Grefrath Zunächst lief die Vermarktung in der Niersgemeinde schleppend. Eine Bürgerinitiative trug dazu bei, dass das Projekt der Deutschen Glasfaser dann doch umgesetzt werden konnte.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so positiv gelaufen wäre“, dieses Fazit zieht Grefraths Bürgermeister Manfred Lommetz nach einem über zwei Jahre andauernden Prozess, der jetzt mit einem Glasfasernetz für Grefrath, dem fünfjährigen kostenfreien Anschluss und fünf iPads für jede Schule endete. Vor zwei Jahren trat die Deutsche Glasfaser an Grefrath heran und bot einen flächendeckenden Ausbau an, wenn eine 40-prozentige Vorvermarktung erreicht werde. Die Hürde schien jedoch nicht zu überwinden, und manch einer, der sich einen Glasfaseranschluss wünschte, sah seine Chancen davonschwimmen. „Wir hatten dann die Idee, eine Bürgerinitiative für den Ausbau ins Lebens zu rufen“, erinnert sich Georg Fasselt.

Deren Mitglieder liefen von Tür zu Tür und sprachen die Bürger an. „Glasfaser wertet Grefrath auf. Für Menschen, die hierhin ziehen möchten, ist es interessant zu wissen, dass Glasfaser vorliegt“, sagt Fasselt. Dazu brachte die Deutsche Glasfaser ein zusätzliches Angebot ein. Sie versprach allen drei Schulen die Bereitstellung eines Glasfaseranschlusses gekoppelt mit einer fünfjährigen kostenfreien Nutzung und einem Geschenk in Form von fünf iPads für jede der Schulen. Die von der Deutschen Glasfaser vorgegebenen 40 Prozent Vorabschlüsse wurden letztendlich erreicht.

Das Unternehmen konzentriert sich jetzt nach der Bauphase auf die weitere Vermarktung. Bei den Außenbezirken gab es eine kreisweite Ausschreibung für alle Kommunen. Die Deutsche Glasfaser bewarb sich als einziges Unternehmen und wird an der weiteren Erschließung arbeiten. In drei Jahren sollen alle Außenbezirke, also auch die in Grefrath, entsprechend abgedeckt sein.