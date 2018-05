Tönisvorst: Endspurt für die Bürgerinitiative Glasfaser

Tönisvorst Kommt der Glasfaseranschluss in den Ortskern, soll es kostenloses WLAN auf dem Vorster Markt geben. Auch die Grundschule Amselweg würde an die moderne Technik angeschlossen.

Die magische Zahl heißt 40. Mindestens 40 Prozent der Vorster Haushalte müssen sich für einen Glasfaseranschluss entscheiden, damit die moderne Technologie in den Ortskern und später auch in die Außenbezirke kommt. Die Bürgerinitiative Glasfaser für Vorst läutet den Endspurt ein. "Noch fünf Wochen haben die Vorster Zeit, sich für einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser zu entscheiden, denn am 30. Juni läuft die Frist für eine Nachfragebündelung in der Gemeinde ab", weiß Wolfgang Rommel, Sprecher der Initiative.