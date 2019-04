Kempen : Europatag am Kempener Thomaeum

Die Fünftklässler des Thomaeums hatten viel Spaß beim Lösen des Europaquizes. Die Fragen waren von Mitschülern aus den achten Klassen mit vorbereitet worden. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Auf spielerische Art lernten Fünftklässler viel über Europa kennen. Achtklässler gestalteten das Programm.

„Auf Position. Sie kommen!“, kaum hat Achtklässler Anton, der in einem weißen Gewand an der Klassenzimmertür steht, den Satz ausgesprochen, da huschen 15 weitere Schüler der 8b des Thomaeums durch den Raum und nehmen ihre Positionen ein. Jannik verschwindet hinter der Kamera und Emma, die mit Krone, Schwert und Brustpanzer ausgestattet ist, nimmt inmitten der noch leeren Stuhlreihen Platz. Die Aufregung der Achtklässler liegt spürbar in der Luft. „Wir haben seit zwei Monaten geprobt und sind gespannt, wie unser kleines Theaterstück über die Entstehung Europas nach der griechischen Mythologie ankommen wird“, sagt Marie, die die Rolle der schönen Prinzessin Europa verkörpert.

Neugierig kommen die Schüler der 5a in den Klassenraum und setzen sich auf die freien Stühle. „Die Geschichte Europas“ ist groß auf die Tafel beschrieben. Nach einer kurzen Begrüßung durch Paul geht es los. Frederike erzählt in der Rolle des Ovid, was sich vor mehr als 3000 Jahren zugetragen haben soll und warum der Kontinent eigentlich Europa heißt.

Info Seit September 2009 Europaschule Das Kempener Thomaeum ist seit September 2009 eine durch das Land Nordrhein-Westfalen ausgezeichnete Europaschule. Die europäische Bildung ist im Leitbild des Gymnasiums fest verankert. Alle Europaschulen feiern zumeist im Mai den Europatag, wobei es den Schulen überlassen ist, wie sie ihn gestalten.

Aber nicht nur in diesem Klassenraum geht es an diesem Vormittag um Europa. Zum siebten Mal gibt es am Thomaeum einen Europatag. Dabei ist es Tradition, dass die Achtklässler verschiedene Themenstationen für die Fünftklässler vorbereiten, mit deren Inhalten sie Europa besser kennenlernen sollen. „Nicht nur die jüngeren Schüler lernen dabei. Auch wir frischen durch die Vorbereitung unsere eigenen Europa-Kenntnisse auf“, sagt Akshyan. Der 14-Jährige hat mit seinem Klassenkameraden Maximilian eine Landkarte vorbereitet, auf der alle Länder, die zu Europa gehören, eingetragen sind. Die Fünftklässler erhalten später ein Blankoexemplar, in das sie die Länder und die jeweiligen Hauptstädte eintragen sollen.

Bei Achtklässlerin Nele tüfteln Sumeja, Carla, Lina und Anna indes bereits kräftig. Vor den Fünftklässlerinnen liegen laminierte Papierflaggen der unterschiedlichen Länder. Dazu kommen Zettel, auf denen Begrüßungs- sowie Verabschiedungswörter stehen. „Ich glaube Goddag ist Niederländisch“, vermutet Anna und legt den Zettel zur niederländischen Flagge. „Es könnte aber auch Goede dag sein“, meint Lina. Ein kleiner Tipp von Nele lässt die vier die richtige Wahl treffen. Goddag“ gehört zu Dänemark. „Warum ist denn dreimal Deutsch dabei?“, fragt Carla. Sumeja kennt die Antwort. Nicht nur in Deutschland wird Deutsch gesprochen. Österreich fällt den Mädchen sofort ein. Aber welches ist das dritte Land?

Einen Klassenraum weiter sind es die Sehenswürdigkeiten von Europa, die die Gymnasiasten in Kleingruppen beschäftigen. Tower Bridge, Brandenburger Tor, Atomium, Kolosseum und Co. liegen als Puzzleteile vor. Wer ein Paar zusammenbekommt, darf als Erster ein kleineres Bild in die Landkarte kleben. Josi hantiert mit dem Klebestift, um die Kleine Meerjungfrau in Dänemark festzukleben, während Zoey die Informationen zu der Sehenswürdigkeit vorliest, die die Achtklässler auf einem Blatt zusammengefasst haben.