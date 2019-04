Kreis Viersen : Schulsportmeisterschaften mit 350 Siegern

Die erfolgreichen Sportler der Schulen im Kreis Viersen. Ingo Heisters (l.), Geschäftsführer des Ausschusses für den Schulsport im Kreis Viersen, Joachim Hennig (Mitte), Abteilungsleiter des Schulamtes für den Kreis Viersen, Michaela Rausch (4.v.l.), Referentin Sponsoring der Sparkasse Krefeld, und Angelika Feller (2.v.r.) ehren die Kreismeister im Rahmen eines Kinonachmittags in Kempen. Foto: Kreis Viersen

Kreis Viersen Kreis Viersen und Sparkasse Krefeld ehren Kreismeister. Es gab mehr als 2500 Teilnehmer.

Das Luise-von-Duesberg Gymnasium ist die erfolgreichste Schule im Kreis Viersen bei den Schulsport-Meisterschaften. Das Kempener Gymnasium stellte zahlreiche Kreismeister, zwei Handball- und ein Volleyballteam erreichen das Bezirksfinale. Das Beachvolleyball-Team nahm am Landesfinale teil.

Insgesamt nahmen 2.500 Kinder und Jugendliche der Schulen aus dem Kreisgebiet an den Wettkämpfen in diesem Schuljahr teil. In mehr als 50 Wettbewerben wurden die Sieger ermittelt.