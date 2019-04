Kempen : Riesiger Wärmespeicher für neue Heizzentrale in St. Hubert geliefert

St. Hubert Mithilfe von zwei Spezialkränen wurde der 6,50 Meter hohe Stahlbehälter in den Rohbau gehoben. Nächste Woche ist Spatenstich im Baugebiet „Auf dem Zanger“.

Mit einem großen Autokran schwebte der große Wärmespeicher sozusagen an seinen künftigen Standort. Für ihre neue Energiezentrale im Neubaugebiet „Auf dem Zanger“ in St. Hubert haben die Stadtwerke Kempen neben dem Pielenhof am Wirtschaftsweg „An der Mühle“ einen Neubau errichtet. Dort wird eine neuartige Nahwärme-Versorgung für die Häuser in dem Neubaugebiet installiert. Dabei setzen die Stadtwerke ausschließlich innovative Technik ein, die es in Kempen bislang nicht gibt. Teil des Konzeptes ist ein riesiger Wärmespeicher, der bis zu 50 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann.