Nachruf : Heimatverein Oedt trauert um Heinz Panzer

Heinz Panzer, stellvertretender Vorsitzender des Oedter Heimatvereins, ist im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Es hat in seinem Geburtsort Oedt zahlreiche Spuren hinterlassen. Erst im vergangenen Jahr erhielt er den renommierten Rheinlandtaler des Landschaftsverbandes Rheinland für seine nachhaltigen Verdienste und seinen unermüdlichen Einsatz auf vielen Feldern der Heimatkunde, für Natur und Kultur. Besonders am Herzen lag ihm stets die Burg Uda. Es ist nicht zuletzt Panzers Verdienst, dass die alten Gemäuer vor Jahren von Grund auf saniert wurden und heute wieder in frischem Glanz erstrahlen. Die Burg Uda ist das Oedter Aushängeschild, zur Besichtigung kommen Gäste von nah und fern.