Kempen : Tauschring startet als eingetragener Verein

Kempen Im vergangenen Jahr wurde symbolisch der Startknopf für den Kempener Tauschring im Rahmen der Quartiersentwicklung im Stadtbezirk Hagelkreuz gedrückt. Am Mittwochabend fanden sich nun elf der derzeit 17 Mitglieder zur ersten Mitgliederversammlung im Quartiersbüro am Concordienplatz ein.

Auf der Tagesordnung standen vor allem die Regularien zur Vereinsgründung. Zunächst wurde die Satzung verabschiedet. Beim Tausch­ring handelt es sich um einen Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, auf gegenseitiger Basis Dienstleistungen alltäglicher Art auszutauschen. Wobei dies nicht heißt, wer für den einen etwas erledigt, erhält exakt vom gleichen Mitglied eine Gegenleistung. Das Ganze funktioniert über Austausch in der gesamten Gruppe. Hat der eine etwas repariert bekommen, kann es sein, dass jemand ganz anderes von ihm eine andere Dienstleistung anfordert. „Tauschen statt zahlen, eine Hand wäscht die andere, wie Du mir, so ich Dir”, steht es passend im Flyer des Vereins. Generell muss jeder Nutzer bestätigen, dass er eine private Haftpflichtversicherung hat, die bei eventuellen Schäden an Mensch oder eingesetzten Geräten die Kosten übernimmt.